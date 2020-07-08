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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8626862786288629
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:35

  Квесторе_поверніться написав:
  ukrprom2014 написав:clientage
Я по 500 так делал.
Не побрезговала, даже не покраснела :)

Величина траншу?

.... ну таак -- 300К ж обсуждаемс :wink:
хотяяя если сковородками, то ток 150К = 300 листофф
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:15

  guntherhouse777 написав:
  ROLF написав:
  Darina85 написав:Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.

Vorlon №2 :mrgreen:

Не.
Ворлон-умный человек.
Он и не начинал пользоваться приматом.


кто умный - тот пользуется банками там где ему выгодно. а не из принципа.
я например приматом спокойно пользуюсь для рассрочек долгоиграек.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:20

  yoggik написав:Slx
оплата по договору, за 3 гр платеж. После всего, я позвонил в поддержку привата, и там подтвердили, что пополнение своей карты с комиссией 0.2 процента. Странно что тут никто не в курсе. Ну, или и кассир и оператор коддержки не поняли меня, что я хочу пополнить свою карту в кассе, а не пополнить чужую.


а вы точно дали кассиру прокатать ту карту которую пополнять собирались?
карта в тарифе универсальная же?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:42

  yoggik написав:WachtAmRhein
А как вы предполагаете, надо было пополнять карту на 300к через терминал? Или в чем вопрос ваш


Помимо терминалов, у Привата местами водятся банкоматы с кеш-ин: Карта → Показати на картi: Банкомати → Розширений пошук → прийом готівки пачкою
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:49

mephala

конечно, именно ту карту которую и хотел пополнить, универсальная. Комиссия теперь есть, сегодня из Днепра, товаришь так же подтвердил инфу, что пополнение своей карты с комиссией. Странно что тут никто не в курсе...
yoggik
 
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