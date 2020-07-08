yoggik написав:Slx оплата по договору, за 3 гр платеж. После всего, я позвонил в поддержку привата, и там подтвердили, что пополнение своей карты с комиссией 0.2 процента. Странно что тут никто не в курсе. Ну, или и кассир и оператор коддержки не поняли меня, что я хочу пополнить свою карту в кассе, а не пополнить чужую.
а вы точно дали кассиру прокатать ту карту которую пополнять собирались? карта в тарифе универсальная же?
конечно, именно ту карту которую и хотел пополнить, универсальная. Комиссия теперь есть, сегодня из Днепра, товаришь так же подтвердил инфу, что пополнение своей карты с комиссией. Странно что тут никто не в курсе...