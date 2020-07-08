Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:35
Квесторе_поверніться написав: ukrprom2014 написав: clientage
Я по 500 так делал.
Не побрезговала, даже не покраснела
Величина траншу?
.... ну таак -- 300К ж обсуждаемс
хотяяя если сковородками, то ток 150К = 300 листофф
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 08 лип, 2020 14:15
guntherhouse777 написав: ROLF написав: Darina85 написав:
Пересатала пользоваться Приватом) постоянное хамство, глючное приложение и большие комиссии.
Vorlon №2
Не.
Ворлон-умный человек.
Он и не начинал пользоваться приматом.
кто умный - тот пользуется банками там где ему выгодно. а не из принципа.
я например приматом спокойно пользуюсь для рассрочек долгоиграек.
mephala
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Додано: Сер 08 лип, 2020 14:20
yoggik написав: Slx
оплата по договору, за 3 гр платеж. После всего, я позвонил в поддержку привата, и там подтвердили, что пополнение своей карты с комиссией 0.2 процента. Странно что тут никто не в курсе. Ну, или и кассир и оператор коддержки не поняли меня, что я хочу пополнить свою карту в кассе, а не пополнить чужую.
а вы точно дали кассиру прокатать ту карту которую пополнять собирались?
карта в тарифе универсальная же?
mephala
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Додано: Сер 08 лип, 2020 21:42
yoggik написав: WachtAmRhein
А как вы предполагаете, надо было пополнять карту на 300к через терминал? Или в чем вопрос ваш
Помимо терминалов, у Привата местами водятся банкоматы с кеш-ин:
Карта
→ Показати на картi: Банкомати → Розширений пошук → прийом готівки пачкою
wildlynx
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Додано: Сер 08 лип, 2020 21:49
mephala конечно, именно ту карту которую и хотел пополнить, универсальная. Комиссия теперь есть, сегодня из Днепра, товаришь так же подтвердил инфу, что пополнение своей карты с комиссией. Странно что тут никто не в курсе...
yoggik
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