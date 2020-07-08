.... ну таак -- 300К ж обсуждаемс
хотяяя если сковородками, то ток 150К = 300 листофф
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:35
.... ну таак -- 300К ж обсуждаемс
хотяяя если сковородками, то ток 150К = 300 листофф
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:15
кто умный - тот пользуется банками там где ему выгодно. а не из принципа.
я например приматом спокойно пользуюсь для рассрочек долгоиграек.
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:20
а вы точно дали кассиру прокатать ту карту которую пополнять собирались?
карта в тарифе универсальная же?
Додано: Сер 08 лип, 2020 21:42
Помимо терминалов, у Привата местами водятся банкоматы с кеш-ин:
Додано: Сер 08 лип, 2020 21:49
mephala
конечно, именно ту карту которую и хотел пополнить, универсальная. Комиссия теперь есть, сегодня из Днепра, товаришь так же подтвердил инфу, что пополнение своей карты с комиссией. Странно что тут никто не в курсе...
Додано: Чет 09 лип, 2020 02:22
ну честно говоря, это сильное падение в дно. По своей универсальной при ее наличии брать комиссию в кассе - маразм. Я еще понимаю по КДВ - и то, там уже заложена 0.5%. Ладно, там в терминал можно закинуть пару тысяч-десятков - не вопрос. А если 100 тыс например нужно кинуть разными купюрами - стоять дро---ься в терминале 2 часа, в несколько подходов?
Это они защищают так своих кассиров от ковида?
Кешлесс, говорите - да пошли вы.
Хотят загнать в безнал, но при этом за пополнение самой простейшей карты ихняя неэффективная мохнатая государственная рука еще поднимается брать комиссию за пополнение. Не хватает членам. наглядовой рады, аааа?
При бене такого безобразия не было бы.
Додано: Чет 09 лип, 2020 02:51
просто в терминал людей загоняют.
или кассиров не хватает,
а не хватает потомушо ЗП наверное маленькая.
но ничего скоро поднимут мин ЗП и кассиры будут работать продуктивнее
(и про "продуктивность" это не я придумал, это кто-то из правительства)
и кстати приват вклад можно пополнять через кассу?
или за пополнения приват вклада тоже 0,2% захотят?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 09 лип, 2020 03:23
Re: Приватбанк
так шо, теперь универсалку в кассе без комиссии нельзя пополнить?
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