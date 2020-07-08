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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 06:31
Re: Приватбанк
А якщо в касі поповнювати Уні по IBAN буде безкоштовно?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:36
+50грн !
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:14
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:12
Re: Приватбанк
в последнєє врємя їх термінали відверто ОФІГІВШІ
як та дівка - по надцять раз треба запихати поки воно проковтне
+50грн !
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