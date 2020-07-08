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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 06:31
А якщо в касі поповнювати Уні по IBAN буде безкоштовно?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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greenozon
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Додано: Чет 09 лип, 2020 10:57
Колись була інфа, що розмін готівки в касі - комісія 100грн.
Правда?
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KVV
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:14
Интересный вопрос. В последнее время их терминалы не хотят брать все подряд.
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rollo
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Додано: Чет 09 лип, 2020 13:12
rollo написав:
В последнее время их терминалы не хотят брать все подряд.
в последнєє врємя їх термінали відверто ОФІГІВШІ
як та дівка - по надцять раз треба запихати поки воно проковтне
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Додано: Чет 09 лип, 2020 15:16
Alex2007 написав:
Кешлесс, говорите - да пошли вы.
Хотят загнать в безнал, но при этом за пополнение самой простейшей карты ихняя неэффективная мохнатая государственная рука еще поднимается брать комиссию за пополнение. Не хватает членам. наглядовой рады, аааа?
При бене такого безобразия не было бы.
Стал госом и овнобанком одновременно.
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