Додано: Чет 09 лип, 2020 17:11

Внимание, дорогие друзья! Не думала до сегодняшнего дня, что придется выложить этот пост. Но.. Когда читаешь где-либо о случаях мошенничества, то всегда думаешь - со мной этого точно быть не может, ведь я же осторожна, соблюдаю правила безопасности и т.д. и т.п. И вдруг это происходит с тобой!

Сегодня в 17.20 получаю сообщение в Вайбер о том, что с моей кредитной карты ПриватБанка снято 2000 грн. на оплату услуги доставки из ресторана в КАНАДЕ! При этом я не пользуюсь кредиткой с сентября 2017 (лежит на всякий случай, думаю как у многих). Проверяю Приват 24 - там та же информация, транзакция была и я уже должна банку 2 тыс.

Мои действия - блокирую карту, звоню в Приват. Ответ - будем разбираться с мировой платежной системой VISA, гарантии никакой, обращайтесь в киберполицию (обещали отправить ссылку и не отправили), ожидать возможного возврата денег 45-120 дней и при этом будут начисляться проценты за "взятый" кредит!

Естественно я нашла сайт киберполиции и написала электронное заявление, его зарегистрировали, дальше посмотрим.

Мне ничего не остаётся, кроме как отнести в Приват деньги, чтобы не попасть ещё на проценты по истечении льготного периода и ждать...

Надежды на возврат средств очень мало, но я всё же верю в справедливость.

P.S. С Приватбанком много лет, но будем прощаться. Они не хотят нести ответственность за обеспечение безопасности счетов своих клиентов!