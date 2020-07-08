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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 06:31
Re: Приватбанк
А якщо в касі поповнювати Уні по IBAN буде безкоштовно?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:36
+50грн !
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:14
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:12
Re: Приватбанк
в последнєє врємя їх термінали відверто ОФІГІВШІ
як та дівка - по надцять раз треба запихати поки воно проковтне
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 09 лип, 2020 15:16
Стал госом и овнобанком одновременно.
Black Jack - White Business
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Додано: Чет 09 лип, 2020 17:11
мошенничество с картой Универсальная от Приватбанка
Внимание, дорогие друзья! Не думала до сегодняшнего дня, что придется выложить этот пост. Но.. Когда читаешь где-либо о случаях мошенничества, то всегда думаешь - со мной этого точно быть не может, ведь я же осторожна, соблюдаю правила безопасности и т.д. и т.п. И вдруг это происходит с тобой!
Сегодня в 17.20 получаю сообщение в Вайбер о том, что с моей кредитной карты ПриватБанка снято 2000 грн. на оплату услуги доставки из ресторана в КАНАДЕ! При этом я не пользуюсь кредиткой с сентября 2017 (лежит на всякий случай, думаю как у многих). Проверяю Приват 24 - там та же информация, транзакция была и я уже должна банку 2 тыс.
Мои действия - блокирую карту, звоню в Приват. Ответ - будем разбираться с мировой платежной системой VISA, гарантии никакой, обращайтесь в киберполицию (обещали отправить ссылку и не отправили), ожидать возможного возврата денег 45-120 дней и при этом будут начисляться проценты за "взятый" кредит!
Естественно я нашла сайт киберполиции и написала электронное заявление, его зарегистрировали, дальше посмотрим.
Мне ничего не остаётся, кроме как отнести в Приват деньги, чтобы не попасть ещё на проценты по истечении льготного периода и ждать...
Надежды на возврат средств очень мало, но я всё же верю в справедливость.
P.S. С Приватбанком много лет, но будем прощаться. Они не хотят нести ответственность за обеспечение безопасности счетов своих клиентов!
Додано: Чет 09 лип, 2020 19:44
кстати поздравляем
сматрите вкладку: Власники сертифікатів за підсумками другого етапу:
...Вейдер Дарт...
ещё раз поздравляем!!!
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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