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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8627862886298630
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 06:31

Re: Приватбанк

А якщо в касі поповнювати Уні по IBAN буде безкоштовно?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:36

  yess написав:Зображення


це стосується і валютних карт?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:57

Колись була інфа, що розмін готівки в касі - комісія 100грн.

Правда?
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:14

  greenozon написав:
  yess написав:Зображення


це стосується і валютних карт?

Интересный вопрос. В последнее время их терминалы не хотят брать все подряд.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:12

Re: Приватбанк

  rollo написав:В последнее время их терминалы не хотят брать все подряд.


в последнєє врємя їх термінали відверто ОФІГІВШІ
як та дівка - по надцять раз треба запихати поки воно проковтне
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:16

  Alex2007 написав:Кешлесс, говорите - да пошли вы. :lol:
Хотят загнать в безнал, но при этом за пополнение самой простейшей карты ихняя неэффективная мохнатая государственная рука еще поднимается брать комиссию за пополнение. Не хватает членам. наглядовой рады, аааа? :twisted:
При бене такого безобразия не было бы. :lol:

Стал госом и овнобанком одновременно.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:11

мошенничество с картой Универсальная от Приватбанка

Внимание, дорогие друзья! Не думала до сегодняшнего дня, что придется выложить этот пост. Но.. Когда читаешь где-либо о случаях мошенничества, то всегда думаешь - со мной этого точно быть не может, ведь я же осторожна, соблюдаю правила безопасности и т.д. и т.п. И вдруг это происходит с тобой!
Сегодня в 17.20 получаю сообщение в Вайбер о том, что с моей кредитной карты ПриватБанка снято 2000 грн. на оплату услуги доставки из ресторана в КАНАДЕ! При этом я не пользуюсь кредиткой с сентября 2017 (лежит на всякий случай, думаю как у многих). Проверяю Приват 24 - там та же информация, транзакция была и я уже должна банку 2 тыс.
Мои действия - блокирую карту, звоню в Приват. Ответ - будем разбираться с мировой платежной системой VISA, гарантии никакой, обращайтесь в киберполицию (обещали отправить ссылку и не отправили), ожидать возможного возврата денег 45-120 дней и при этом будут начисляться проценты за "взятый" кредит!
Естественно я нашла сайт киберполиции и написала электронное заявление, его зарегистрировали, дальше посмотрим.
Мне ничего не остаётся, кроме как отнести в Приват деньги, чтобы не попасть ещё на проценты по истечении льготного периода и ждать...
Надежды на возврат средств очень мало, но я всё же верю в справедливость.
P.S. С Приватбанком много лет, но будем прощаться. Они не хотят нести ответственность за обеспечение безопасности счетов своих клиентов!
Waleria
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:44

кстати поздравляем победителе!
сматрите вкладку: Власники сертифікатів за підсумками другого етапу:
...Вейдер Дарт...
ещё раз поздравляем!!!
:lol:
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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