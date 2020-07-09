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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:34
Waleria в конце июня была такая же ситуация у меня, пишите письменно запрос в приват, фиксируйте на 102, заява в полицию и киберполицию. мне через 5 дней все вернули, но курсовая разница будет на вас.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:35
MASolomko приват просто провел платеж без подтверждения. на этом в письменном обращении и был упор.
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