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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8628862986308631
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:34

Waleria в конце июня была такая же ситуация у меня, пишите письменно запрос в приват, фиксируйте на 102, заява в полицию и киберполицию. мне через 5 дней все вернули, но курсовая разница будет на вас.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:35

MASolomko приват просто провел платеж без подтверждения. на этом в письменном обращении и был упор.
orhidf
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Повідомлень: 144
З нами з: 27.07.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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  #<1 ... 8628862986308631
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