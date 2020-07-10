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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8628862986308631
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:34

Waleria в конце июня была такая же ситуация у меня, пишите письменно запрос в приват, фиксируйте на 102, заява в полицию и киберполицию. мне через 5 дней все вернули, но курсовая разница будет на вас.
orhidf
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:35

MASolomko приват просто провел платеж без подтверждения. на этом в письменном обращении и был упор.
orhidf
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:27

Re: Приватбанк

  orhidf написав:приват просто провел платеж без подтверждения.
Это не банк решает. Есть доверенные продавцы, которые облегчают клиентам возможность расстаться с деньгами на карте, но в этом случае ответственность за операцию несёт магазин.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:23

  greenozon написав:
  rollo написав:В последнее время их терминалы не хотят брать все подряд.


в последнєє врємя їх термінали відверто ОФІГІВШІ
як та дівка - по надцять раз треба запихати поки воно проковтне

Ну раз ковтають, то може їм просто процес подобається? Тому й хочуть, щоб частіше пхали )))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
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