RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8628862986308631
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:34

Waleria в конце июня была такая же ситуация у меня, пишите письменно запрос в приват, фиксируйте на 102, заява в полицию и киберполицию. мне через 5 дней все вернули, но курсовая разница будет на вас.
orhidf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 27.07.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:35

MASolomko приват просто провел платеж без подтверждения. на этом в письменном обращении и был упор.
orhidf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 27.07.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:27

Re: Приватбанк

  orhidf написав:приват просто провел платеж без подтверждения.
Это не банк решает. Есть доверенные продавцы, которые облегчают клиентам возможность расстаться с деньгами на карте, но в этом случае ответственность за операцию несёт магазин.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2125
З нами з: 08.03.18
Подякував: 155 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:23

  greenozon написав:
  rollo написав:В последнее время их терминалы не хотят брать все подряд.


в последнєє врємя їх термінали відверто ОФІГІВШІ
як та дівка - по надцять раз треба запихати поки воно проковтне

Ну раз ковтають, то може їм просто процес подобається? Тому й хочуть, щоб частіше пхали )))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 10.12.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:21

Re: Приватбанк

Подскажите, как правильно (с меньшим кол-вом движений и комиссии) получить наличные доллары с виртуальной долларовой интернет карты?
Если просто в кассе банка, снимается комиссия?
Arbitr
 
Повідомлень: 132
З нами з: 07.11.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:25

Arbitr
Депозит на месяц. И на Кдв?
Востаннє редагувалось demichh в Чет 16 лип, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
Повідомлень: 2406
З нами з: 09.12.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:26

demichh нет, просто доллары на интернет-карте.

Не сразу понял, что это схема, а не вопрос :D
С инеткарты - депозит на месяц - кдв с снятием без комиссии.
Востаннє редагувалось Arbitr в Чет 16 лип, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Arbitr
 
Повідомлень: 132
З нами з: 07.11.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:26

Re: Приватбанк

Тогда с комисом.
demichh
 
Повідомлень: 2406
З нами з: 09.12.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:33

demichh
А какая комиссия? На сайте найти у них не могу. :?
Arbitr
 
Повідомлень: 132
З нами з: 07.11.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:36

  Arbitr написав:demichh
А какая комиссия? На сайте найти у них не могу. :?

1 прОцент.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34069
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1703 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8628862986308631
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, MASolomko, ramaz, VetalUA і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25269)
16.07.2020 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.