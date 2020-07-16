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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:34
Waleria в конце июня была такая же ситуация у меня, пишите письменно запрос в приват, фиксируйте на 102, заява в полицию и киберполицию. мне через 5 дней все вернули, но курсовая разница будет на вас.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:35
MASolomko приват просто провел платеж без подтверждения. на этом в письменном обращении и был упор.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:27
Re: Приватбанк
Это не банк решает. Есть доверенные продавцы, которые облегчают клиентам возможность расстаться с деньгами на карте, но в этом случае ответственность за операцию несёт магазин.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:23
Ну раз ковтають, то може їм просто процес подобається? Тому й хочуть, щоб частіше пхали )))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:21
Re: Приватбанк
Подскажите, как правильно (с меньшим кол-вом движений и комиссии) получить наличные доллары с виртуальной долларовой интернет карты?
Если просто в кассе банка, снимается комиссия?
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:25
Arbitr
Депозит на месяц. И на Кдв?
Востаннє редагувалось demichh в Чет 16 лип, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:26
demichh нет, просто доллары на интернет-карте.
Не сразу понял, что это схема, а не вопрос
С инеткарты - депозит на месяц - кдв с снятием без комиссии.
Востаннє редагувалось Arbitr в Чет 16 лип, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:26
Re: Приватбанк
Тогда с комисом.
Додано: Чет 16 лип, 2020 21:36
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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