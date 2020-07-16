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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8629863086318632
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:15

ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99% річних вже з 1 липня

https://privatbank.ua/news/2020/6/25/1237
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:43

Re: Приватбанк

greenozon написав:ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99% річних вже з 1 липня

https://privatbank.ua/news/2020/6/25/1237
Якби календар каже, що 1 липня вже пройшло
Faceless
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