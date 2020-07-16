|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:15
ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99% річних вже з 1 липня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:43
Re: Приватбанк
Якби календар каже, що 1 липня вже пройшло
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|