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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:15
ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99% річних вже з 1 липня
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:43
Re: Приватбанк
Якби календар каже, що 1 липня вже пройшло
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:11
хочу нагадати важливу інфу - багато людей без іпотеки, треба рухатись поки гривня не обвалилась в топку (а це був основний меседж нового глави НБУ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:26
greenozon не с1йте пан1ку - все буде укргаз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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