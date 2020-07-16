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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8629863086318632
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:15

ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99% річних вже з 1 липня

https://privatbank.ua/news/2020/6/25/1237
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:43

Re: Приватбанк

greenozon написав:ПриватБанк починає програму доступної іпотеки під 9,99% річних вже з 1 липня

https://privatbank.ua/news/2020/6/25/1237
Якби календар каже, що 1 липня вже пройшло
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:11

хочу нагадати важливу інфу - багато людей без іпотеки, треба рухатись поки гривня не обвалилась в топку (а це був основний меседж нового глави НБУ)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:26

greenozon не с1йте пан1ку - все буде укргаз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 06:59

  Goodman написав:greenozon не с1йте пан1ку - все буде укргаз.

Все буде тітка криза.
Як Шева пропетляє...будем спостерігати.
Он американець щось троха захвилювався на факті приходу Шеви в НБУ.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:greenozon не с1йте пан1ку - все буде укргаз.

Все буде тітка криза.
Як Шева пропетляє...будем спостерігати.
Он американець щось троха захвилювався на факті приходу Шеви в НБУ.
на юге ,не Запорожье, готовы баксы купить по 26,8 , а продают по 27,8…
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:51

Re: Приватбанк

  sens написав:готовы баксы купить по 26,8 , а продают по 27,8

То є бариги.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:52

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:готовы баксы купить по 26,8 , а продают по 27,8

То є бариги.

Самый большой обменник в городе,и разветвленная сеть.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:00

Re: Приватбанк

  sens написав:разветвленная сеть

А банки не продають і не купляють?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:37

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:разветвленная сеть

А банки не продають і не купляють?

Я ж в группе риска,мне отделения только в случае только личного присутствия
никому не верю
sens
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