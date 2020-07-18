Обнаружил у себя пополнение 22 июня.на 800 грн на кредитку. Это получается выплатили за стейковую акцию?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лип, 2020 16:06
Обнаружил у себя пополнение 22 июня.на 800 грн на кредитку. Это получается выплатили за стейковую акцию?
{{DID=PB_EN_SBPMVBH8K0622ZMZMH}}#5168 **** **** ...
Востаннє редагувалось demichh в Суб 18 лип, 2020 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 лип, 2020 16:09
Re: Приватбанк
demichh, да.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 18 лип, 2020 16:36
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