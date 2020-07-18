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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8630863186328633
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:06

Обнаружил у себя пополнение 22 июня.на 800 грн на кредитку. Это получается выплатили за стейковую акцию?
{{DID=PB_EN_SBPMVBH8K0622ZMZMH}}#5168 **** **** ...
Востаннє редагувалось demichh в Суб 18 лип, 2020 16:15, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:09

Re: Приватбанк

demichh, да.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:16

Странно. По 2 жалобам отказали. А потом по 1 аккаунту выплатили.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:36

  demichh написав:Странно. По 2 жалобам отказали. А потом по 1 аккаунту выплатили.

Ничего удивительного.
Лайно оно.
(У Ворлона прибавилось адептов))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 00:02

подскажите, раньше, было для покупки ОВДП от 1 млн и лучше от 5 млн.

Экономически не выгодно брать меньше 1 млн по тарифам прихвата!

Сейчас разреши от 100к грн. Как это можно понять?? тарифы изменили?? зачем сделали экономически не выгодную покупку, так как под 100-200к при расчетах было 0% годовых или даже отрицательная доходность.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 01:13

  proftpd66 написав:Экономически не выгодно брать меньше 1 млн по тарифам прихвата!

Сейчас разреши от 100к грн. Как это можно понять?? тарифы изменили?? зачем сделали экономически не выгодную покупку, так как под 100-200к при расчетах было 0% годовых или даже отрицательная доходность.


Обсуждали месяц назад на red forum, для таких объемов у привата появились отдельные тарифы, доходность не отрицательная, но в лучшем случае на уровне %% на остаток в приличных банках, а если сравнивать со столбиками под 17-19% открытими в конце прошлого года - так вообще смешная.

Посчитал, если, к примеру, сейчас купить в привате 100 шт UA4000198873 по 1100,45 грн/шт и держать до погашения 24.03.2021 - то получите 8,38% годовых.
Если 200 шт - 9,12%.
Не густо ...
Комиссии:
300 грн открытие счета с помощью ЕЦП
100 грн зачисление
50 грн х (7+3) месяцев = 500 грн обслуживание
100 грн х 1 месяц = 100 грн выплата дохода
150 грн погашение

Плюс цены по которым их предлагает эта лавка оторваны от действительности - по всем выпускам, которые я не поленился посмотреть - цена привата на 6-8% выше их реальной стоимости на ПФТС.
candle645
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:57

Re: Приватбанк

  candle645 написав:Плюс цены по которым их предлагает эта лавка оторваны от действительности - по всем выпускам, которые я не поленился посмотреть - цена привата на 6-8% выше их реальной стоимости на ПФТС.


для порівняння,
в брокера - із усіх вище наведених комісій лише одноразово 200 грн за покупку бумаг.
якщо валютні бумаги, буде чуть дорожче
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 12:24

  greenozon написав:
  candle645 написав:Плюс цены по которым их предлагает эта лавка оторваны от действительности - по всем выпускам, которые я не поленился посмотреть - цена привата на 6-8% выше их реальной стоимости на ПФТС.


для порівняння,
в брокера - із усіх вище наведених комісій лише одноразово 200 грн за покупку бумаг.
якщо валютні бумаги, буде чуть дорожче


То есть прихват рулит ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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