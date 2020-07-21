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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8631863286338634
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:34

  Avril_ks написав:если не через приват, то через кого тогда лучше покупать овгз для максимальной доходности?

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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:36

  Avril_ks написав:если не через приват, то через кого тогда лучше покупать овгз для максимальной доходности?


запрошую на профільну гілку по бумагах - там є відповіді на усі запитання

viewtopic.php?p=4869099#p4869099
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 17:49

Зелёная тумба не приняла новые 200ки, а 1000ку приняла.Исправят ли это безобразие :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:17

Подскажите, пожалуйста, сколько сейчас реально идет СЭП из Привата.
В конкретном случае отправлен вчера после обеда в Ощад. Еще на счету не вижу.
acsir
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:42

Re: Приватбанк

Отправляют на след.рабочий день, сегодня должны увидеть в Ощаде.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 11:47

  acsir написав:Подскажите, пожалуйста, сколько сейчас реально идет СЭП из Привата.
В конкретном случае отправлен вчера после обеда в Ощад. Еще на счету не вижу.

У меня обычно к 10:00 уже был
Точно ошибок в рек-ах нет?
Наблюдайте :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8631863286338634
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