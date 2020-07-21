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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:34
ICU
Avril_ks написав:
если не через приват, то через кого тогда лучше покупать овгз для максимальной доходности?
посмотрите
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ramaz
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:36
Avril_ks написав:
если не через приват, то через кого тогда лучше покупать овгз для максимальной доходности?
запрошую на профільну гілку по бумагах - там є відповіді на усі запитанняviewtopic.php?p=4869099#p4869099
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greenozon
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:17
Подскажите, пожалуйста, сколько сейчас реально идет СЭП из Привата.
В конкретном случае отправлен вчера после обеда в Ощад. Еще на счету не вижу.
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acsir
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:42
Отправляют на след.рабочий день, сегодня должны увидеть в Ощаде.
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melkh
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Додано: Сер 22 лип, 2020 11:47
acsir написав:
Подскажите, пожалуйста, сколько сейчас реально идет СЭП из Привата.
В конкретном случае отправлен вчера после обеда в Ощад. Еще на счету не вижу.
У меня обычно к 10:00 уже был
Точно ошибок в рек-ах нет?
Наблюдайте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:34
clientage написав: acsir написав:
Подскажите, пожалуйста, сколько сейчас реально идет СЭП из Привата.
В конкретном случае отправлен вчера после обеда в Ощад. Еще на счету не вижу.
У меня обычно к 10:00 уже был
Точно ошибок в рек-ах нет?
Наблюдайте
На счету увидел после 12-00.
В выписках Ощада времени захода не нашел. Только дата и 00-00.
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acsir
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Додано: Сер 22 лип, 2020 13:55
acsir написав: clientage написав: acsir написав:
Подскажите, пожалуйста, сколько сейчас реально идет СЭП из Привата.
В конкретном случае отправлен вчера после обеда в Ощад. Еще на счету не вижу.
У меня обычно к 10:00 уже был
Точно ошибок в рек-ах нет?
Наблюдайте
На счету увидел после 12-00.
В выписках Ощада времени захода не нашел. Только дата и 00-00.
Ну норм
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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