цікаво особисте страх. щомісячне чи щорічне?
Бо прикладу розрахунку не наводять, але підозрюю сумарно вийде суттєво більше з страховками, комісіями та послугами.
По голд-кредитці 3,5% в місяць - ніякого зв'язку з депоставками.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:54
greenozon Хоч не дуже потрібно, але глянув далі
цікаво особисте страх. щомісячне чи щорічне?
Бо прикладу розрахунку не наводять, але підозрюю сумарно вийде суттєво більше з страховками, комісіями та послугами.
По голд-кредитці 3,5% в місяць - ніякого зв'язку з депоставками.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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