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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8632863386348635 Додано: Суб 25 лип, 2020 14:54 greenozon Хоч не дуже потрібно, але глянув далі





цікаво особисте страх. щомісячне чи щорічне?

Бо прикладу розрахунку не наводять, але підозрюю сумарно вийде суттєво більше з страховками, комісіями та послугами.

По голд-кредитці 3,5% в місяць - ніякого зв'язку з депоставками. Хоч не дуже потрібно, але глянув даліцікаво особисте страх. щомісячне чи щорічне?Бо прикладу розрахунку не наводять, але підозрюю сумарно вийде суттєво більше з страховками, комісіями та послугами.По голд-кредитці 3,5% в місяць - ніякого зв'язку з депоставками. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3549 З нами з: 19.04.12 Подякував: 48 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лип, 2020 16:37 Re: Приватбанк Страхування щорічне, окрім життя я впевнений треба буде застрахувати нерухомість (мабуть 0.3-1% щорічно).

Всі ці комісії і витрати стандартні і нічого нового, бо сам дуже давно видавав кредити, на житло в тому числі. Rimlyanin1 Повідомлень: 178 З нами з: 26.01.20 Подякував: 5 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 лип, 2020 10:53 2XL написав: Снова Приватбанк, снова "Оплата частями"

Единственный нюанс - это уже полная история с концом. Начало я писал в отзыве на Минфине, но его удалили.



Какое то время назад мне обнулили лимит по Оплате частями. Причина на скрине.

(Для людей, которые посчитают уместным вопрос действительно ли была просрочка у отдельного физического лица, которому какой то банк выдавал кредит на свое усмотрение без моего совета или поручительства - не знаю и узнавать не собираюсь. Вроде как имел место овердрафт в Таскомбанке, но это не точно и меня не интересует.)

На тот момент у меня было две рассрочки, которые выплачивались со своих средств. И был полностью неиспользованый лимит на кредитной карте 25 тысяч, срезать который бы логичнее. Но нет, обнулили именно используемую услугу.

Надо добавить, что кредитная история у меня очень красивая, без просрочек , но свинорыльная. Как вариант допускаю, что именно неполучение банком дополнительных комиссий есть настоящей причиной

Рассрочки я закрыл, остался последний платеж. Лимит вернули.

А всё уже, всё, надо было раньше (с)

Следующую рассрочку оформил через другой банк. Который вышел с этим предложением на рынок последним и условия предложил в два раза лучше. Приват будет в списке рассматриваемых самым последним.

Клиент банка с 2008 годика. Снова Приватбанк, снова "Оплата частями"Единственный нюанс - это уже полная история с концом. Начало я писал в отзыве на Минфине, но его удалили.Какое то время назад мне обнулили лимит по Оплате частями. Причина на скрине.(Для людей, которые посчитают уместным вопрос действительно ли была просрочка у отдельного физического лица, которому какой то банк выдавал кредит на свое усмотрение без моего совета или поручительства - не знаю и узнавать не собираюсь. Вроде как имел место овердрафт в Таскомбанке, но это не точно и меня не интересует.)На тот момент у меня было две рассрочки, которые выплачивались со своих средств. И был полностью неиспользованый лимит на кредитной карте 25 тысяч, срезать который бы логичнее. Но нет, обнулили именно используемую услугу.Надо добавить, что кредитная история у меня очень красивая, без просрочек , но свинорыльная. Как вариант допускаю, что именно неполучение банком дополнительных комиссий есть настоящей причинойРассрочки я закрыл, остался последний платеж. Лимит вернули.А всё уже, всё, надо было раньше (с)Следующую рассрочку оформил через другой банк. Который вышел с этим предложением на рынок последним и условия предложил в два раза лучше. Приват будет в списке рассматриваемых самым последним.Клиент банка с 2008 годика.

Если кому интересно продолжение таких историй: подняли лимит по карте до 50. Местоположение карты на полке не изменилось. Если кому интересно продолжение таких историй: подняли лимит по карте до 50. Местоположение карты на полке не изменилось. Размер имеет значение. 2XL

Повідомлень: 3385 З нами з: 13.12.12 Подякував: 751 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата #<1 ... 8632863386348635 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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