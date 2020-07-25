цікаво особисте страх. щомісячне чи щорічне?
Бо прикладу розрахунку не наводять, але підозрюю сумарно вийде суттєво більше з страховками, комісіями та послугами.
По голд-кредитці 3,5% в місяць - ніякого зв'язку з депоставками.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:54
greenozon Хоч не дуже потрібно, але глянув далі
цікаво особисте страх. щомісячне чи щорічне?
Бо прикладу розрахунку не наводять, але підозрюю сумарно вийде суттєво більше з страховками, комісіями та послугами.
По голд-кредитці 3,5% в місяць - ніякого зв'язку з депоставками.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:37
Re: Приватбанк
Страхування щорічне, окрім життя я впевнений треба буде застрахувати нерухомість (мабуть 0.3-1% щорічно).
Всі ці комісії і витрати стандартні і нічого нового, бо сам дуже давно видавав кредити, на житло в тому числі.
Додано: Нед 26 лип, 2020 10:53
Если кому интересно продолжение таких историй: подняли лимит по карте до 50. Местоположение карты на полке не изменилось.
Размер имеет значение.
Додано: Нед 26 лип, 2020 14:50
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+50грн !
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:30
И даром не надо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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