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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8632863386348635
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:54

greenozon Хоч не дуже потрібно, але глянув далі
Зображення

цікаво особисте страх. щомісячне чи щорічне?
Бо прикладу розрахунку не наводять, але підозрюю сумарно вийде суттєво більше з страховками, комісіями та послугами.
По голд-кредитці 3,5% в місяць - ніякого зв'язку з депоставками.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:37

Re: Приватбанк

Страхування щорічне, окрім життя я впевнений треба буде застрахувати нерухомість (мабуть 0.3-1% щорічно).
Всі ці комісії і витрати стандартні і нічого нового, бо сам дуже давно видавав кредити, на житло в тому числі.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:53

  2XL написав:Снова Приватбанк, снова "Оплата частями"
Единственный нюанс - это уже полная история с концом. Начало я писал в отзыве на Минфине, но его удалили.

Какое то время назад мне обнулили лимит по Оплате частями. Причина на скрине.
(Для людей, которые посчитают уместным вопрос действительно ли была просрочка у отдельного физического лица, которому какой то банк выдавал кредит на свое усмотрение без моего совета или поручительства - не знаю и узнавать не собираюсь. Вроде как имел место овердрафт в Таскомбанке, но это не точно и меня не интересует.)
На тот момент у меня было две рассрочки, которые выплачивались со своих средств. И был полностью неиспользованый лимит на кредитной карте 25 тысяч, срезать который бы логичнее. Но нет, обнулили именно используемую услугу.
Надо добавить, что кредитная история у меня очень красивая, без просрочек , но свинорыльная. Как вариант допускаю, что именно неполучение банком дополнительных комиссий есть настоящей причиной
Рассрочки я закрыл, остался последний платеж. Лимит вернули.
А всё уже, всё, надо было раньше (с)
Следующую рассрочку оформил через другой банк. Который вышел с этим предложением на рынок последним и условия предложил в два раза лучше. Приват будет в списке рассматриваемых самым последним.
Клиент банка с 2008 годика.Зображення

Если кому интересно продолжение таких историй: подняли лимит по карте до 50. Местоположение карты на полке не изменилось.
Размер имеет значение.
2XL
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:30

  greenozon написав:Акція для власників ВІП-карток ПБ


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  #<1 ... 8632863386348635
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