цікаво особисте страх. щомісячне чи щорічне?
Бо прикладу розрахунку не наводять, але підозрюю сумарно вийде суттєво більше з страховками, комісіями та послугами.
По голд-кредитці 3,5% в місяць - ніякого зв'язку з депоставками.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:54
greenozon Хоч не дуже потрібно, але глянув далі
цікаво особисте страх. щомісячне чи щорічне?
Бо прикладу розрахунку не наводять, але підозрюю сумарно вийде суттєво більше з страховками, комісіями та послугами.
По голд-кредитці 3,5% в місяць - ніякого зв'язку з депоставками.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:37
Re: Приватбанк
Страхування щорічне, окрім життя я впевнений треба буде застрахувати нерухомість (мабуть 0.3-1% щорічно).
Всі ці комісії і витрати стандартні і нічого нового, бо сам дуже давно видавав кредити, на житло в тому числі.
Додано: Нед 26 лип, 2020 10:53
Если кому интересно продолжение таких историй: подняли лимит по карте до 50. Местоположение карты на полке не изменилось.
Размер имеет значение.
Додано: Нед 26 лип, 2020 14:50
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+50грн !
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:30
И даром не надо
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 26 лип, 2020 16:01
По инфи надо прокрутить 200к, чтобы получить месяц никому не нужного випа занашарик.
Они там ваще - с какой планеты ? )
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:43
Re: Приватбанк
Коллеги, подскажите, перевод п2п с карты привата для выплат на карту монобанка дебит будет с комисом или нет?
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:44
0.5%.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:08
Re: Приватбанк
какая-то с"№а Евгения при"№лась к клиенту банка из-за 600грн
а у меня с"№и лимит оплаты частями порезали, имбецилы в примате (ФОП клиент с доходом +3тыс$/месяц).
Я ну дальше покупаю монобанкой. Примат будет лесом идти.
Имбецили ур**.
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