Спитайте в Максима, наче йому вдавалося отримати компенсацію, але за платіж через ТСО: viewtopic.php?p=5021885#p5021885
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:43
Спитайте в Максима, наче йому вдавалося отримати компенсацію, але за платіж через ТСО: viewtopic.php?p=5021885#p5021885
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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