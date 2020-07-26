Спитайте в Максима, наче йому вдавалося отримати компенсацію, але за платіж через ТСО: viewtopic.php?p=5021885#p5021885
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:43
Спитайте в Максима, наче йому вдавалося отримати компенсацію, але за платіж через ТСО: viewtopic.php?p=5021885#p5021885
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:08
Re: Приватбанк
kreuz, там всё тоже самое, как пополнять карту налом, но нажать кнопку "Оплатить картой". В выписке значиться до операция как "Перевод с карты", но моня даёт компенсацию.
Ещё б шаблончик сохранить такой
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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