RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8633863486358636
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:43

  тарасов написав:Коллеги, подскажите, перевод п2п с карты привата для выплат на карту монобанка дебит будет с комисом или нет?

Спитайте в Максима, наче йому вдавалося отримати компенсацію, але за платіж через ТСО: viewtopic.php?p=5021885#p5021885
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2524
З нами з: 10.12.07
Подякував: 139 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:08

Re: Приватбанк

kreuz, там всё тоже самое, как пополнять карту налом, но нажать кнопку "Оплатить картой". В выписке значиться до операция как "Перевод с карты", но моня даёт компенсацию. :)

Ещё б шаблончик сохранить такой :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2174
З нами з: 08.03.18
Подякував: 168 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:01

  Avril_ks написав:если не через приват, то через кого тогда лучше покупать овгз для максимальной доходности?


Відомі брокери - ICU, Dragon Capital...

Майте на увазі, що користуючись ОВДП ви маєте подавати щорічно податкову декларацію, де зазначати дохід з ОВДП.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 663
З нами з: 19.02.14
Подякував: 241 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:04

Re: Приватбанк

  sergey_sryvkin написав:ви маєте подавати щорічно податкову декларацію, де зазначати дохід з ОВДП.

І всі дізнаються шо Ви мільйонер Корейко.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34202
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8633863486358636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Ferlakur, joik і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17259)
27.07.2020 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.