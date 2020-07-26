Спитайте в Максима, наче йому вдавалося отримати компенсацію, але за платіж через ТСО: viewtopic.php?p=5021885#p5021885
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:43
Спитайте в Максима, наче йому вдавалося отримати компенсацію, але за платіж через ТСО: viewtopic.php?p=5021885#p5021885
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:08
Re: Приватбанк
kreuz, там всё тоже самое, как пополнять карту налом, но нажать кнопку "Оплатить картой". В выписке значиться до операция как "Перевод с карты", но моня даёт компенсацию.
Ещё б шаблончик сохранить такой
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:01
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:04
Re: Приватбанк
І всі дізнаються шо Ви мільйонер Корейко.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:10
У одного из моих родственников почему-то в Приват24 "булькнуло" сообщение от Привата: "С 1.09 ставка на остаток личных средств по Вашей карте Универсальная будет составлять 6%".
Странно как-то банк рассылает уведомления, ясно же, что скорее всего не по "Вашей", а по всем универсалкам такое, ну и это они типа считают, шо в стране всё уже хорошо по финансам?
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:30
GRooVal
Получил и я подобное:
Пока что идет 7% (годовых).
|