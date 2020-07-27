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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 12:32
тарасов написав:
Коллеги, подскажите, перевод п2п с карты привата для выплат на карту привата универсальную чужую будет с комисом или нет?
Без, конечно.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:52
jay2004 написав: тарасов написав:
Коллеги, подскажите, перевод п2п с карты привата для выплат на карту привата универсальную чужую будет с комисом или нет?
Без, конечно.
Це в П24...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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