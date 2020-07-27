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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8634863586368637
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:32

  тарасов написав:Коллеги, подскажите, перевод п2п с карты привата для выплат на карту привата универсальную чужую будет с комисом или нет?


Без, конечно.
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    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:52

  jay2004 написав:
  тарасов написав:Коллеги, подскажите, перевод п2п с карты привата для выплат на карту привата универсальную чужую будет с комисом или нет?


Без, конечно.

Це в П24...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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