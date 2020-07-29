Без, конечно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 12:32
Без, конечно.
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:52
Це в П24...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:57
Re: Приватбанк
Готівка на касі: в магазинах «Сільпо», «Фора» та Varus запустять послугу з 1 серпня
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:07
Monk23 Какая стоимость услуги?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:14
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:22
до 500 грн.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:38
в атб это дело несколько месяцев как запустили. На днях поинтересовался в трёх маркетах как часто пользует пипл сию услугу. Никто даже не подозревает как такое возможно. Ни кассиры ни админы. Справедливости ради замечу,что один наш коллега в частной беседе сказал ,что этой фишке сто лет в обед и его жена ещё мнадцать лет назад при необходимости так нал снимала.НО ! По знакомству.
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