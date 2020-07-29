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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8634863586368637
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:32

  тарасов написав:Коллеги, подскажите, перевод п2п с карты привата для выплат на карту привата универсальную чужую будет с комисом или нет?


Без, конечно.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:52

  jay2004 написав:
  тарасов написав:Коллеги, подскажите, перевод п2п с карты привата для выплат на карту привата универсальную чужую будет с комисом или нет?


Без, конечно.

Це в П24...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:57

Re: Приватбанк

Готівка на касі: в магазинах «Сільпо», «Фора» та Varus запустять послугу з 1 серпня

https://ucap.io/v-magazynah-silpo-fora-ta-varus-zapustyly-poslugu-gotivka-na-kasi/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:07

Monk23 Какая стоимость услуги?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:14

  lubarec написав:Monk23 Какая стоимость услуги?

Какая комиссия за снятие средств?
Комиссия по сервису отсутствует. Возможна комиссия согласно тарифам карты (аналогично банкомату).

https://privatbank.ua/ru/hotivka-na-kasi
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлень: 110
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:22

  Monk23 написав:
  lubarec написав:Monk23 Какая стоимость услуги?

Какая комиссия за снятие средств?
Комиссия по сервису отсутствует. Возможна комиссия согласно тарифам карты (аналогично банкомату).

https://privatbank.ua/ru/hotivka-na-kasi

до 500 грн. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:38

в атб это дело несколько месяцев как запустили. На днях поинтересовался в трёх маркетах как часто пользует пипл сию услугу. Никто даже не подозревает как такое возможно. Ни кассиры ни админы. Справедливости ради замечу,что один наш коллега в частной беседе сказал ,что этой фишке сто лет в обед и его жена ещё мнадцать лет назад при необходимости так нал снимала.НО ! По знакомству.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:31

Збитковий Приват...це нікуди не годиться.
http://finbalance.com.ua/news/privatbank-u-chervni-zafiksuvav-zbitok-56-mlrd-hrn
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:57

  Monk23 написав:
  lubarec написав:Monk23 Какая стоимость услуги?

Какая комиссия за снятие средств?
Комиссия по сервису отсутствует. Возможна комиссия согласно тарифам карты (аналогично банкомату).

https://privatbank.ua/ru/hotivka-na-kasi

Є нюанс - потрібно щось купити.
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