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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8635863686378638
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:16

Пакращення вже сьогодні, прийшло на вайбер від ПБ

З 01.09.2020 ставка на залишок власних коштів за вашою карткою «Універсальна» становить 6%. pb.ua/3022
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:20

  greenozon написав:Пакращення вже сьогодні, прийшло на вайбер від ПБ

З 01.09.2020 ставка на залишок власних коштів за вашою карткою «Універсальна» становить 6%. pb.ua/3022


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vpchelko
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