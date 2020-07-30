Пакращення вже сьогодні, прийшло на вайбер від ПБ
З 01.09.2020 ставка на залишок власних коштів за вашою карткою «Універсальна» становить 6%. pb.ua/3022
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:16
Пакращення вже сьогодні, прийшло на вайбер від ПБ
З 01.09.2020 ставка на залишок власних коштів за вашою карткою «Універсальна» становить 6%. pb.ua/3022
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:20
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