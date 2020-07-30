Пакращення вже сьогодні, прийшло на вайбер від ПБ
З 01.09.2020 ставка на залишок власних коштів за вашою карткою «Універсальна» становить 6%. pb.ua/3022
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:16
Пакращення вже сьогодні, прийшло на вайбер від ПБ
З 01.09.2020 ставка на залишок власних коштів за вашою карткою «Універсальна» становить 6%. pb.ua/3022
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:20
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:50
Сообщение о снижении ставок пришло на телефон умершего месяц назад моего родственника. Причем лично звонил - просил все заблочить - акк, карты... но #зеленомулайну пофиг ;(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:46
Re: Приватбанк
Можна замовити Універсальну картку з безконтактною(PayPass/PayWave) оплатою безкоштовно? Чи ця функція доступна лише для іменних карток за випуск яких треба платити?
Зараз дизайн Універсальної картки оновлено чи все та ж полуничка на зелено-чорному фоні?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:21
А в отделении/на "горячке" что говорят?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:53
Re: Приватбанк
Лише так.
У відділенні якщо буде сучасний пластик, то це те ж безкоштовно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
|