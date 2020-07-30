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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:16
Пакращення вже сьогодні, прийшло на вайбер від ПБ
З 01.09.2020 ставка на залишок власних коштів за вашою карткою «Універсальна» становить 6%. pb.ua/3022
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greenozon
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:20
greenozon написав:
Пакращення вже сьогодні, прийшло на вайбер від ПБ
З 01.09.2020 ставка на залишок власних коштів за вашою карткою «Універсальна» становить 6%. pb.ua/3022
Было 7 фантиков стало 6
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vpchelko
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 13:50
Сообщение о снижении ставок пришло на телефон умершего месяц назад моего родственника. Причем лично звонил - просил все заблочить - акк, карты... но #зеленомулайну пофиг ;(
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 16:46
Можна замовити Універсальну картку з безконтактною(PayPass/PayWave) оплатою безкоштовно? Чи ця функція доступна лише для іменних карток за випуск яких треба платити?
Зараз дизайн Універсальної картки оновлено чи все та ж полуничка на зелено-чорному фоні?
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Banazîr
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:21
Banazîr написав:
Можна замовити Універсальну картку з безконтактною(PayPass/PayWave) оплатою безкоштовно? Чи ця функція доступна лише для іменних карток за випуск яких треба платити?
Зараз дизайн Універсальної картки оновлено чи все та ж полуничка на зелено-чорному фоні?
А в отделении/на "горячке" что говорят?
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_hunter
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 17:53
Banazîr написав:
Чи ця функція доступна лише для іменних карток за випуск яких треба платити?
Лише так.
У відділенні якщо буде сучасний пластик, то це те ж безкоштовно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:43
Banazîr написав:
Можна замовити Універсальну картку з безконтактною(PayPass/PayWave) оплатою безкоштовно? Чи ця функція доступна лише для іменних карток за випуск яких треба платити?
Зараз дизайн Універсальної картки оновлено чи все та ж полуничка на зелено-чорному фоні?
Есть бесплатные мгновенки с бесконтактом. Можно и нужно искать по отделениям
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:04
Banazîr написав:
Можна замовити Універсальну картку з безконтактною(PayPass/PayWave) оплатою безкоштовно? Чи ця функція доступна лише для іменних карток за випуск яких треба платити?
Зараз дизайн Універсальної картки оновлено чи все та ж полуничка на зелено-чорному фоні?
вспомнила бабка як дивкою была ... после клубнички дизайн карт менялся уже раза два так точно
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