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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:40
тут наче ПБ показує усі дизайти карт https://carddesign.privatbank.ua/
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greenozon
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:46
Banazîr написав:
Зараз дизайн Універсальної картки оновлено чи все та ж полуничка на зелено-чорному фоні?
В прошлом году Приватбанк впервые за 7 лет поменял дизайн массовых картhttps://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/13/651615/
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Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:36
можуть, якщо захочуть
коротка і зрозуміла хав-тушка
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greenozon
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:41
greenozon ввод пароля для перевода это жесть
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Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:55
Bosstone написав:
greenozon ввод пароля для перевода это жесть
При наличии сканера отпечатков пальцев никакой жести нет. А для перевода между своими картами такое дополнительное подтвержление не требуется.
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ingtrans
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