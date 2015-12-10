Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:40
тут наче ПБ показує усі дизайти карт
https://carddesign.privatbank.ua/
greenozon
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Додано: Суб 01 сер, 2020 18:46
Banazîr написав:
Зараз дизайн Універсальної картки оновлено чи все та ж полуничка на зелено-чорному фоні?
В прошлом году Приватбанк впервые за 7 лет поменял дизайн массовых карт
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/13/651615/
Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:36
можуть, якщо захочуть
коротка і зрозуміла хав-тушка
greenozon
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:41
greenozon ввод пароля для перевода это жесть
Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:55
Bosstone написав:
greenozon ввод пароля для перевода это жесть
При наличии сканера отпечатков пальцев никакой жести нет. А для перевода между своими картами такое дополнительное подтвержление не требуется.
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ingtrans
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:21
ingtrans написав: Bosstone написав:
greenozon ввод пароля для перевода это жесть
При наличии сканера отпечатков пальцев никакой жести нет. А для перевода между своими картами такое дополнительное подтвержление не требуется.
Значит, видео уже устарело. Пускай перезаписывают
greenozon
зачем вы нас тухлятиной кормите?
Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:31
VetalUA
Так это еще хуже, ведь 3 месяца назад уже была возможность использовать отпечаток пальца. Значит, они изначально снимали не актуальное видео.
Если серьезно, то такое видео должно показывать, насколько легко пользоваться сабжем, а так больше похоже на антирекламу.
Bosstone
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:37
ingtrans написав:
При наличии сканера отпечатков пальцев никакой жести нет.
Есть.
На некоторых операциях просят всё равно ввести пароль и отпечаток не катит.
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MASolomko
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