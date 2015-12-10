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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8636863786388639
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:40

тут наче ПБ показує усі дизайти карт
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 18:46

  Banazîr написав:Зараз дизайн Універсальної картки оновлено чи все та ж полуничка на зелено-чорному фоні?

В прошлом году Приватбанк впервые за 7 лет поменял дизайн массовых карт
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/13/651615/
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:36

можуть, якщо захочуть
коротка і зрозуміла хав-тушка

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:41

greenozon ввод пароля для перевода это жесть
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:55

Re: Приватбанк

  Bosstone написав:greenozon ввод пароля для перевода это жесть

При наличии сканера отпечатков пальцев никакой жести нет. А для перевода между своими картами такое дополнительное подтвержление не требуется.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:21

  ingtrans написав:
  Bosstone написав:greenozon ввод пароля для перевода это жесть

При наличии сканера отпечатков пальцев никакой жести нет. А для перевода между своими картами такое дополнительное подтвержление не требуется.

Значит, видео уже устарело. Пускай перезаписывают
greenozon зачем вы нас тухлятиной кормите? :mrgreen:
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:23

Bosstone
323 878 переглядів•24 квіт. 2020 р

не такая уж и тухлятина)) :mrgreen: :mrgreen:
VetalUA
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:31

Re: Приватбанк

VetalUA Так это еще хуже, ведь 3 месяца назад уже была возможность использовать отпечаток пальца. Значит, они изначально снимали не актуальное видео. :mrgreen:
Если серьезно, то такое видео должно показывать, насколько легко пользоваться сабжем, а так больше похоже на антирекламу.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:37

Re: Приватбанк

  ingtrans написав:При наличии сканера отпечатков пальцев никакой жести нет.
Есть.
На некоторых операциях просят всё равно ввести пароль и отпечаток не катит.
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MASolomko
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