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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8637863886398640
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:41

Re: Приватбанк

Добрый день.Сайт Привата сейчас работает?
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:23

Re: Приватбанк

Сейчас при осуществлении перевода в Приват24 получил сообщение: "Доступный лимит 1 850 000 грн по вашей карте ****" и кнопка Увеличить. Просто интересно, что это было. Для установки доступно, как и раньше, 100к по одной и карте и 75к по другой, но я сам еще в прошлом году поставил 20к по одной и 0 по другой.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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