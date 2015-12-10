|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:41
Добрый день.Сайт Привата сейчас работает?
-
LVP
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 05.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:23
Сейчас при осуществлении перевода в Приват24 получил сообщение: "Доступный лимит 1 850 000 грн по вашей карте ****" и кнопка Увеличить. Просто интересно, что это было. Для установки доступно, как и раньше, 100к по одной и карте и 75к по другой, но я сам еще в прошлом году поставил 20к по одной и 0 по другой.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1377
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:34
А что, персональных банкиров уничтожили как класс? В нексте и в мобильном приложении вообще не вижу, в старой версии приват24 есть, но сменить не получается: вроде сменил, и подтверждение пришло, перезашел в приват24 — банкир прежний.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3450
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:39
Ferlakur написав:
в мобильном приложении вообще не вижу
В мобильном приложении (по крайней мере, на Android), персональный банкир доступен по тапу на иконке пользователя (в виде человечка) в левом верхнем углу и дальше Банкир. Менять не пробовал, меня мой полностью устраивает.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1377
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:44
ingtrans написав: Ferlakur написав:
в мобильном приложении вообще не вижу
В мобильном приложении (по крайней мере, на Android), персональный банкир доступен по тапу на иконке пользователя (в виде человечка) в левом верхнем углу и дальше Банкир. Менять не пробовал, меня мой полностью устраивает.
Нету банкира! Мож меня выгнали из голд клуба, а я не в курсе
хотя голд карты активны...
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3450
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:51
Може ïм не сподобалось що ви перса змiнити намагались
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 417
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:54
Alien написав:
Може ïм не сподобалось що ви перса змiнити намагались
Так он исчез ещё до того, как попытался его поменять. Только в старой версии приват24 нашёл.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3450
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|