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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:41
Re: Приватбанк
Добрый день.Сайт Привата сейчас работает?
Додано: Пон 03 сер, 2020 11:23
Re: Приватбанк
Сейчас при осуществлении перевода в Приват24 получил сообщение: "Доступный лимит 1 850 000 грн по вашей карте ****" и кнопка Увеличить. Просто интересно, что это было. Для установки доступно, как и раньше, 100к по одной и карте и 75к по другой, но я сам еще в прошлом году поставил 20к по одной и 0 по другой.
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:34
Re: Приватбанк
А что, персональных банкиров уничтожили как класс? В нексте и в мобильном приложении вообще не вижу, в старой версии приват24 есть, но сменить не получается: вроде сменил, и подтверждение пришло, перезашел в приват24 — банкир прежний.
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:39
Re: Приватбанк
В мобильном приложении (по крайней мере, на Android), персональный банкир доступен по тапу на иконке пользователя (в виде человечка) в левом верхнем углу и дальше Банкир. Менять не пробовал, меня мой полностью устраивает.
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:44
Нету банкира! Мож меня выгнали из голд клуба, а я не в курсе хотя голд карты активны...
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:51
Може ïм не сподобалось що ви перса змiнити намагались
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 03 сер, 2020 12:54
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:02
Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:05
Re: Приватбанк
RomanTik, зайдите в старую веб-версию Приват24, затем на вкладку "Мои счета" и посмотрите нет ли там какой-либо табличку с ограничениями. Если нет, то карты должны работать и дальше.
Если есть, то разблокировка карт в отделении банка через чат, будет за вас общаться менеджер.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:09
На форуме курс ком юа пишут, что таким образом они заманивают в отделение для верификации данных. Ничего перевыпускать не надо.
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