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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8638863986408641>
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:41

Re: Приватбанк

Добрый день.Сайт Привата сейчас работает?
LVP
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 11:23

Re: Приватбанк

Сейчас при осуществлении перевода в Приват24 получил сообщение: "Доступный лимит 1 850 000 грн по вашей карте ****" и кнопка Увеличить. Просто интересно, что это было. Для установки доступно, как и раньше, 100к по одной и карте и 75к по другой, но я сам еще в прошлом году поставил 20к по одной и 0 по другой.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:34

Re: Приватбанк

А что, персональных банкиров уничтожили как класс? В нексте и в мобильном приложении вообще не вижу, в старой версии приват24 есть, но сменить не получается: вроде сменил, и подтверждение пришло, перезашел в приват24 — банкир прежний.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:39

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:в мобильном приложении вообще не вижу

В мобильном приложении (по крайней мере, на Android), персональный банкир доступен по тапу на иконке пользователя (в виде человечка) в левом верхнем углу и дальше Банкир. Менять не пробовал, меня мой полностью устраивает.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:44

  ingtrans написав:
  Ferlakur написав:в мобильном приложении вообще не вижу

В мобильном приложении (по крайней мере, на Android), персональный банкир доступен по тапу на иконке пользователя (в виде человечка) в левом верхнем углу и дальше Банкир. Менять не пробовал, меня мой полностью устраивает.

Нету банкира! Мож меня выгнали из голд клуба, а я не в курсе :mrgreen: хотя голд карты активны...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:51

Може ïм не сподобалось що ви перса змiнити намагались ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 12:54

  Alien написав:Може ïм не сподобалось що ви перса змiнити намагались ;)

Так он исчез ещё до того, как попытался его поменять. Только в старой версии приват24 нашёл.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:02

Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:05

Re: Приватбанк

RomanTik, зайдите в старую веб-версию Приват24, затем на вкладку "Мои счета" и посмотрите нет ли там какой-либо табличку с ограничениями. Если нет, то карты должны работать и дальше.
Если есть, то разблокировка карт в отделении банка через чат, будет за вас общаться менеджер.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:09

  RomanTik написав:Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?

На форуме курс ком юа пишут, что таким образом они заманивают в отделение для верификации данных. Ничего перевыпускать не надо.
Ferlakur
 
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