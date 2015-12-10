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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:41
Добрый день.Сайт Привата сейчас работает?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 11:23
Сейчас при осуществлении перевода в Приват24 получил сообщение: "Доступный лимит 1 850 000 грн по вашей карте ****" и кнопка Увеличить. Просто интересно, что это было. Для установки доступно, как и раньше, 100к по одной и карте и 75к по другой, но я сам еще в прошлом году поставил 20к по одной и 0 по другой.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:34
А что, персональных банкиров уничтожили как класс? В нексте и в мобильном приложении вообще не вижу, в старой версии приват24 есть, но сменить не получается: вроде сменил, и подтверждение пришло, перезашел в приват24 — банкир прежний.
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Ferlakur
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:39
Ferlakur написав:
в мобильном приложении вообще не вижу
В мобильном приложении (по крайней мере, на Android), персональный банкир доступен по тапу на иконке пользователя (в виде человечка) в левом верхнем углу и дальше Банкир. Менять не пробовал, меня мой полностью устраивает.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:44
ingtrans написав: Ferlakur написав:
в мобильном приложении вообще не вижу
В мобильном приложении (по крайней мере, на Android), персональный банкир доступен по тапу на иконке пользователя (в виде человечка) в левом верхнем углу и дальше Банкир. Менять не пробовал, меня мой полностью устраивает.
Нету банкира! Мож меня выгнали из голд клуба, а я не в курсе
хотя голд карты активны...
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Ferlakur
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:51
Може ïм не сподобалось що ви перса змiнити намагались
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Пон 03 сер, 2020 12:54
Alien написав:
Може ïм не сподобалось що ви перса змiнити намагались
Так он исчез ещё до того, как попытался его поменять. Только в старой версии приват24 нашёл.
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Ferlakur
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:02
Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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RomanTik
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:05
RomanTik, зайдите в старую веб-версию Приват24, затем на вкладку "Мои счета" и посмотрите нет ли там какой-либо табличку с ограничениями. Если нет, то карты должны работать и дальше.
Если есть, то разблокировка карт в отделении банка через чат, будет за вас общаться менеджер.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:09
RomanTik написав:
Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?
На форуме курс ком юа пишут, что таким образом они заманивают в отделение для верификации данных. Ничего перевыпускать не надо.
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Ferlakur
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