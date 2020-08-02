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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8638863986408641
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:36

Re: Приватбанк

Чет не пойму, перевыпуск карты по сроку можно сделать без посещения отделения или нет?
Через эту фиговину https://carddesign.privatbank.ua/ можно только платный перевыпуск по инициативе клиента, так?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:48

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:...перевыпуск карты по сроку можно сделать без посещения отделения или нет?
Да, при наличии болванки на руках или на цифровую карту.

  Ferlakur написав:Через эту фиговину https://carddesign.privatbank.ua/ можно только платный перевыпуск по инициативе клиента, так?
Если именные, то платные.
Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).

PS Обновление данных можно и в веб-версии Приват24 сделать ;)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:53

  MASolomko написав:Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).

А бомж-голд-болванку? Пишет 150 грн вроде как.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:37

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).

Патріотичні дають?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:38

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).

Патріотичні дають?

Безкоштовні тільки патріотичні, двох видів.
А мені треба голд...
Ferlakur
 
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