Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:36
Чет не пойму, перевыпуск карты по сроку можно сделать без посещения отделения или нет?
Через эту фиговину
https://carddesign.privatbank.ua/
можно только платный перевыпуск по инициативе клиента, так?
Ferlakur
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:48
Ferlakur написав:
...перевыпуск карты по сроку можно сделать без посещения отделения или нет?
Да, при наличии болванки на руках или на цифровую карту.
Если именные, то платные.
Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).
PS Обновление данных можно и в веб-версии Приват24 сделать
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Пон 03 сер, 2020 15:53
MASolomko написав:
Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).
А бомж-голд-болванку? Пишет 150 грн вроде как.
Ferlakur
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:37
MASolomko написав:
Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).
Патріотичні дають?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:38
Квесторе_поверніться написав: MASolomko написав:
Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).
Патріотичні дають?
Безкоштовні тільки патріотичні, двох видів.
А мені треба голд...
Ferlakur
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