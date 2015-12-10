MASolomko написав:Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).
Патріотичні дають?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ferlakur, бомжГолд в відділеннях...якщо менше 5 штук за рік видали давали на халяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Banazîr написав:Можна замовити Універсальну картку з безконтактною(PayPass/PayWave) оплатою безкоштовно? Чи ця функція доступна лише для іменних карток за випуск яких треба платити? Зараз дизайн Універсальної картки оновлено чи все та ж полуничка на зелено-чорному фоні?
В контакт-центрі повідомили, що зараз майже всі(ключове слово майже) Універсальні картки йдуть з безконтактною оплатою. При детальній перевірці відділень поблизу виявилося, що в них зараз немає таких карток і оператор замовила її - "очікуйте sms коли картка прийде на відділення".