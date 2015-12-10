MASolomko написав:Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).
Патріотичні дають?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Ferlakur, бомжГолд в відділеннях...якщо менше 5 штук за рік видали давали на халяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Banazîr написав:Можна замовити Універсальну картку з безконтактною(PayPass/PayWave) оплатою безкоштовно? Чи ця функція доступна лише для іменних карток за випуск яких треба платити? Зараз дизайн Універсальної картки оновлено чи все та ж полуничка на зелено-чорному фоні?
В контакт-центрі повідомили, що зараз майже всі(ключове слово майже) Універсальні картки йдуть з безконтактною оплатою. При детальній перевірці відділень поблизу виявилося, що в них зараз немає таких карток і оператор замовила її - "очікуйте sms коли картка прийде на відділення".
RomanTik написав:Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?
На форуме курс ком юа пишут, что таким образом они заманивают в отделение для верификации данных. Ничего перевыпускать не надо.
Ну и страхівочки-копилочки напарить
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
MASolomko написав:RomanTik, зайдите в старую веб-версию Приват24, затем на вкладку "Мои счета" и посмотрите нет ли там какой-либо табличку с ограничениями. Если нет, то карты должны работать и дальше. Если есть, то разблокировка карт в отделении банка через чат, будет за вас общаться менеджер.
таблички никакой нет, проверил карты поперекидав между своими картами разных банков - вроде все работает. В чате поддержки что-то втирали про суточный лимит в 20000 грн, типа если не посетить отделение, то больше нельзя.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo