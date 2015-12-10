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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8639864086418642>
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:36

Re: Приватбанк

Чет не пойму, перевыпуск карты по сроку можно сделать без посещения отделения или нет?
Через эту фиговину https://carddesign.privatbank.ua/ можно только платный перевыпуск по инициативе клиента, так?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:48

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:...перевыпуск карты по сроку можно сделать без посещения отделения или нет?
Да, при наличии болванки на руках или на цифровую карту.

  Ferlakur написав:Через эту фиговину https://carddesign.privatbank.ua/ можно только платный перевыпуск по инициативе клиента, так?
Если именные, то платные.
Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).

PS Обновление данных можно и в веб-версии Приват24 сделать ;)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:53

  MASolomko написав:Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).

А бомж-голд-болванку? Пишет 150 грн вроде как.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:37

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).

Патріотичні дають?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:38

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:Можно заказать бомж-бонванку (один раз в месяц free).

Патріотичні дають?

Безкоштовні тільки патріотичні, двох видів.
А мені треба голд...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:44

Ferlakur, бомжГолд в відділеннях...якщо менше 5 штук за рік видали давали на халяву.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:46

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Ferlakur, бомжГолд в відділеннях...якщо менше 5 штук за рік видали давали на халяву.

А спрашивали-то:
  Ferlakur написав:перевыпуск карты по сроку можно сделать без посещения отделения или нет?
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  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:24

  Banazîr написав:Можна замовити Універсальну картку з безконтактною(PayPass/PayWave) оплатою безкоштовно? Чи ця функція доступна лише для іменних карток за випуск яких треба платити?
Зараз дизайн Універсальної картки оновлено чи все та ж полуничка на зелено-чорному фоні?

В контакт-центрі повідомили, що зараз майже всі(ключове слово майже) Універсальні картки йдуть з безконтактною оплатою. При детальній перевірці відділень поблизу виявилося, що в них зараз немає таких карток і оператор замовила її - "очікуйте sms коли картка прийде на відділення".
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:36

  Ferlakur написав:
  RomanTik написав:Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?

На форуме курс ком юа пишут, что таким образом они заманивают в отделение для верификации данных. Ничего перевыпускать не надо.

Ну и страхівочки-копилочки напарить
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:39

  MASolomko написав:RomanTik, зайдите в старую веб-версию Приват24, затем на вкладку "Мои счета" и посмотрите нет ли там какой-либо табличку с ограничениями. Если нет, то карты должны работать и дальше.
Если есть, то разблокировка карт в отделении банка через чат, будет за вас общаться менеджер.

таблички никакой нет, проверил карты поперекидав между своими картами разных банков - вроде все работает. В чате поддержки что-то втирали про суточный лимит в 20000 грн, типа если не посетить отделение, то больше нельзя.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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