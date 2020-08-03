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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8639864086418642
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:41

  Ferlakur написав:
  RomanTik написав:Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?

На форуме курс ком юа пишут, что таким образом они заманивают в отделение для верификации данных. Ничего перевыпускать не надо.

так я уже проходил эту их верификацию буквально месяц назад. Сколько можно то? :shock:
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RomanTik
 
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