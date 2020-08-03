Ferlakur написав:
На форуме курс ком юа пишут, что таким образом они заманивают в отделение для верификации данных. Ничего перевыпускать не надо.
так я уже проходил эту их верификацию буквально месяц назад. Сколько можно то?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 22:41
так я уже проходил эту их верификацию буквально месяц назад. Сколько можно то?
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Додано: Вів 04 сер, 2020 02:09
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