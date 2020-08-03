RomanTik написав:Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?
На форуме курс ком юа пишут, что таким образом они заманивают в отделение для верификации данных. Ничего перевыпускать не надо.
так я уже проходил эту их верификацию буквально месяц назад. Сколько можно то?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik написав:Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?
На форуме курс ком юа пишут, что таким образом они заманивают в отделение для верификации данных. Ничего перевыпускать не надо.
так я уже проходил эту их верификацию буквально месяц назад. Сколько можно то?
Странный вопрос: это же привет-банк -> столько, сколько нужно (банку, естественно).
З 03 серпня 2020 року СЕП запрацювала в режимі 23/7.
Перехід на розширений регламент роботи пройшов успішно. Відтепер система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.
Першими уночі 03 серпня цього року в системі здійснили платежі АТ «Альфа Банк», АТ «Перший інвестиційний банк», АТ «ІдеяБанк». На світанку до них приєдналися ще два банки – АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк».
Интересно, для клиентов что то изменилось ? или СЕП как уходил на след. рабочий день, так и останется ?
Kalgan написав:Интересно, для клиентов что то изменилось ? или СЕП как уходил на след. рабочий день, так и останется ?
Так а який резон для #зеленелайно щось змінювати? Думаєте, що відправлення наступного дня мало якусь технічну причину? Вони і раніше могли перераховувати кошти для фізиків "день-у-день", як колись, або як це роблять для юриків. Просто по фізикам зараз це можливість для банку ще один банківський день покористатись грішми клієнта, то чому вони мають відмовитись від даної можливості з введенням 23/7?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo