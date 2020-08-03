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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8640864186428643>
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 22:41

  Ferlakur написав:
  RomanTik написав:Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?

На форуме курс ком юа пишут, что таким образом они заманивают в отделение для верификации данных. Ничего перевыпускать не надо.

так я уже проходил эту их верификацию буквально месяц назад. Сколько можно то? :shock:
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 02:09

  MASolomko написав:Если именные, то платные.
Можно заказать бомж-болванку (один раз в месяц free).

Чи можна замовити на карт-дизайні безкоштовну неіменну КДВ Visa безконтактну?
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 06:34

Re: Приватбанк

Sanio, безкоштовна бомж-картки — це патріотка Visa без чіпу й підтримки payWave.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 11:02

  RomanTik написав:
  Ferlakur написав:
  RomanTik написав:Сегодня ошарашили звонком из ПБ. Сказали что у них произошел какой-то сбой и нужно придти в отделение и заново открыть все мои карты иначе в некоторых сервисах могут не работать. Что это за сбой то такой что нужно пееоткрывать все мои карты?

На форуме курс ком юа пишут, что таким образом они заманивают в отделение для верификации данных. Ничего перевыпускать не надо.

так я уже проходил эту их верификацию буквально месяц назад. Сколько можно то? :shock:

Странный вопрос: это же привет-банк -> столько, сколько нужно (банку, естественно).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:10

  MASolomko написав:Sanio, безкоштовна бомж-картки — це патріотка Visa без чіпу й підтримки payWave.

А я вже думав, що Visa заборонила випускати нечіповані "контактні" магнітки Привату, бо у відділенні неіменні бомж-картки Visa зараз видають всім переважно чіповані і безконтактні.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 12:33

  Sanio написав:Visa заборонила випускати нечіповані "контактні"

Ага, примерно с апреля прошлого года, если не ошибаюсь. Я так понимаю, что все визовские магнитки сейчас - это старые запасы.

А в следующем году такое же будет и у Мастеркарда.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:03

З 03 серпня 2020 року СЕП запрацювала в режимі 23/7.

Перехід на розширений регламент роботи пройшов успішно. Відтепер система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Першими уночі 03 серпня цього року в системі здійснили платежі АТ «Альфа Банк», АТ «Перший інвестиційний банк», АТ «ІдеяБанк». На світанку до них приєдналися ще два банки – АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк».

Интересно, для клиентов что то изменилось ? или СЕП как уходил на след. рабочий день, так и останется ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:08

  Kalgan написав:Интересно, для клиентов что то изменилось ? или СЕП как уходил на след. рабочий день, так и останется ?

Так а який резон для #зеленелайно щось змінювати? Думаєте, що відправлення наступного дня мало якусь технічну причину? Вони і раніше могли перераховувати кошти для фізиків "день-у-день", як колись, або як це роблять для юриків. Просто по фізикам зараз це можливість для банку ще один банківський день покористатись грішми клієнта, то чому вони мають відмовитись від даної можливості з введенням 23/7?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:24

  Vorlon написав:Ага, примерно с апреля прошлого года, если не ошибаюсь. Я так понимаю, что все визовские магнитки сейчас - это старые запасы.

Думаете, что бесплатные магнитки Виза с патриотическим дизайном на карт-дизайне - это тоже старые запасы?
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:28

  Kalgan написав:Интересно, для клиентов что то изменилось ? или СЕП как уходил на след. рабочий день, так и останется?

Для юриков СЭП теперь работает с 6 до 24 часов, но после 16.30 никто не отменил дикую комиссию за внешние платежи. Платежи, которые попадают под проверку, проводятся с 8.30 до 20 часов.
Sanio
 
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