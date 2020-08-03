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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8640864186428643
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 13:50

  Sanio написав:
  Vorlon написав:Ага, примерно с апреля прошлого года, если не ошибаюсь. Я так понимаю, что все визовские магнитки сейчас - это старые запасы.

Думаете, что бесплатные магнитки Виза с патриотическим дизайном на карт-дизайне - это тоже старые запасы?


Магнитку Виза (с клубничкой) дали в начале июля 2020. Районный центр Киевской обл.
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