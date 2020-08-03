|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:50
Sanio написав: Vorlon написав:
Ага, примерно с апреля прошлого года, если не ошибаюсь. Я так понимаю, что все визовские магнитки сейчас - это старые запасы.
Думаете, что бесплатные магнитки Виза с патриотическим дизайном на карт-дизайне - это тоже старые запасы?
Магнитку Виза (с клубничкой) дали в начале июля 2020. Районный центр Киевской обл.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2364
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему