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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 сер, 2020 13:50
Sanio написав: Vorlon написав:
Ага, примерно с апреля прошлого года, если не ошибаюсь. Я так понимаю, что все визовские магнитки сейчас - это старые запасы.
Думаете, что бесплатные магнитки Виза с патриотическим дизайном на карт-дизайне - это тоже старые запасы?
Магнитку Виза (с клубничкой) дали в начале июля 2020. Районный центр Киевской обл.
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:15
Alien написав: Kalgan написав:
Интересно, для клиентов что то изменилось ? или СЕП как уходил на след. рабочий день, так и останется ?
Так а який резон для #зеленелайно щось змінювати? Думаєте, що відправлення наступного дня мало якусь технічну причину? Вони і раніше могли перераховувати кошти для фізиків "день-у-день", як колись, або як це роблять для юриків. Просто по фізикам зараз це можливість для банку ще один банківський день покористатись грішми клієнта, то чому вони мають відмовитись від даної можливості з введенням 23/7?
А який тоді сенс анонсувати 23/7, якщо нічого не змінилося? Маю постійну незручність з виводом зп з Привату.
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Striker
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:22
Striker написав:
Маю постійну незручність з виводом зп з Привату.
А яким чином виводите?
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MASolomko
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:35
MASolomko написав: Striker написав:
Маю постійну незручність з виводом зп з Привату.
А яким чином виводите?
Часть аванса идёт на оплаты частями (все подогнаны на конец месяца под аванс), остальную часть снимаю и сразу запихиваю в iBox на Моно. ЗП отправляю СЭПом, т.е. деньги зачислятся на следующий раб. день, % начинают капать ещё через день. Если же ЗП выпадает на пятницу или перед праздниками, то приходится снимать в этот день всю пачку и запихивать в iBox.
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Striker
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Додано: Сер 05 сер, 2020 07:45
Striker написав:
ЗП отправляю СЭПом, т.е. деньги зачислятся на следующий раб. день, % начинают капать ещё через день. Если же ЗП выпадает на пятницу или перед праздниками, то приходится снимать в этот день всю пачку и запихивать в iBox.
С Привата в А-Банк СЭП приходит в тот же рабочий день и в свою очередь с А-Банка на monobank тоже приходит в тот же рабочий день.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Сер 05 сер, 2020 09:47
Striker написав: Alien написав: Kalgan написав:
Интересно, для клиентов что то изменилось ? или СЕП как уходил на след. рабочий день, так и останется ?
Так а який резон для #зеленелайно щось змінювати? Думаєте, що відправлення наступного дня мало якусь технічну причину? Вони і раніше могли перераховувати кошти для фізиків "день-у-день", як колись, або як це роблять для юриків. Просто по фізикам зараз це можливість для банку ще один банківський день покористатись грішми клієнта, то чому вони мають відмовитись від даної можливості з введенням 23/7?
А який тоді сенс анонсувати 23/7, якщо нічого не змінилося? Маю постійну незручність з виводом зп з Привату.
Як то який сенс? Анонс робився тим кого він стосувався - тобто тим клієнтам яким СЕП відправляється день-у-день. Ви до таких належите? Ні? Але при цьому продовжуєте переказувати свою зп у #зеленелайно? То значить вас і так усе влаштовує. А #зеленелайно і подавно. То навіщо #зеленелайно має щось міняти для таких клієнтів як ви? Думаю міняти щось треба саме вам. Для початку банк для перерахування зп. І чим скоріше тим краще.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 05 сер, 2020 10:06
Alien написав:
То значить вас і так усе влаштовує.
Вы, наверное, не поверите, но многих вполне устраивает. Меня в том числе. Где-то выше уже писал, что за все мои как минимум 16 лет в ПБ, в том числе более 12 лет и как ФОП, могу вспомнить только один косяк банка и тот устранили с минимальным моим участием.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Сер 05 сер, 2020 11:15
ingtrans написав: Alien написав:
То значить вас і так усе влаштовує.
Вы, наверное, не поверите, но многих вполне устраивает. Меня в том числе. Где-то выше уже писал, что за все мои как минимум 16 лет в ПБ, в том числе более 12 лет и как ФОП, могу вспомнить только один косяк банка и тот устранили с минимальным моим участием.
Ну чому ж не повірю - дуже вірю. Поряд багацько людей, що вважають #зеленелайно вершиною банківського мистецтва. А сам банк можна визнати за багатьма критеріями як вельми "хороший". Але знаєте приказку: "Хороше - злісний ворог кращого"? Можна звичайно задовольнятися послугами #зеленелайно - наприклад тими ж депозитами, які він пропонує по низьким ставкам. Якщо не цікавить процентний дохід. І депозит повернуть вам вчасно виплативши мізерні відсотки. А можна віднести ті ж доллари до іншого державного банку - наприклад Укрексіму - бо там відсотки смачніші і отримати додатковий профіт. І якщо розібрати "по кісточкам" - то по суті можна знайти по більшості із тих послуг, що пропонує #зеленелайно кращі умови в БСУ. Якщо його клієнти цього не шукають - за будь яких причин: лінощі, відсутність знань, гарні стосунки с конкретним працівником, багаторічний позитивний досвід співпраці з банком та ін., то значить їх усе влаштовує - і низькі відсотки по депо, и платний вихід з картки по р2р, і віправка СЕП для фізиків наступного робочого дня і ще багацько дрібних хитрощів від #зеленелайно, на яких він заробляє, а клієнти відповідно можуть втратити (якщо не знайдуть як обійти те що можна обійти). Тому я цілком і повністю вірю в те, що #зеленелайно може влаштовувати велику кількість своїх клієнтів. Ну кого не влаштовує - шукають кращого. Особисто я це рекомендую тим клієнтам, що мають потреби в послугах трохи вищої якості і нижчої вартості ніж в #зеленелайно. А знайти можна. Дорогу здолає той, хто йде
.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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