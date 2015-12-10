Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Приватбанк Приватбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8640864186428643 Додано: Вів 04 сер, 2020 13:50 Sanio написав: Vorlon написав: Ага, примерно с апреля прошлого года, если не ошибаюсь. Я так понимаю, что все визовские магнитки сейчас - это старые запасы. Ага, примерно с апреля прошлого года, если не ошибаюсь. Я так понимаю, что все визовские магнитки сейчас - это старые запасы.

Думаете, что бесплатные магнитки Виза с патриотическим дизайном на карт-дизайне - это тоже старые запасы? Думаете, что бесплатные магнитки Виза с патриотическим дизайном на карт-дизайне - это тоже старые запасы?



Магнитку Виза (с клубничкой) дали в начале июля 2020. Районный центр Киевской обл. Магнитку Виза (с клубничкой) дали в начале июля 2020. Районный центр Киевской обл. Отримай бонус при оформленні карток:

MEGABank (+50 грн) : https://todobank.page.link/Pd4T monobank (+50 грн) : https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит) : http//lx4.me/c/eCWrB1g8 А-банк (+50 грн) : https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн) : H6EIAVL jay2004 Повідомлень: 2367 З нами з: 19.02.09 Подякував: 54 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 07:15 Alien написав: Kalgan написав: Интересно, для клиентов что то изменилось ? или СЕП как уходил на след. рабочий день, так и останется ? Интересно, для клиентов что то изменилось ? или СЕП как уходил на след. рабочий день, так и останется ?

Так а який резон для #зеленелайно щось змінювати? Думаєте, що відправлення наступного дня мало якусь технічну причину? Вони і раніше могли перераховувати кошти для фізиків "день-у-день", як колись, або як це роблять для юриків. Просто по фізикам зараз це можливість для банку ще один банківський день покористатись грішми клієнта, то чому вони мають відмовитись від даної можливості з введенням 23/7? Так а який резон для #зеленелайно щось змінювати? Думаєте, що відправлення наступного дня мало якусь технічну причину? Вони і раніше могли перераховувати кошти для фізиків "день-у-день", як колись, або як це роблять для юриків. Просто по фізикам зараз це можливість для банку ще один банківський день покористатись грішми клієнта, то чому вони мають відмовитись від даної можливості з введенням 23/7?

А який тоді сенс анонсувати 23/7, якщо нічого не змінилося? Маю постійну незручність з виводом зп з Привату. А який тоді сенс анонсувати 23/7, якщо нічого не змінилося? Маю постійну незручність з виводом зп з Привату. Striker

Повідомлень: 851 З нами з: 15.02.20 Подякував: 69 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 07:22 Re: Приватбанк Striker написав: Маю постійну незручність з виводом зп з Привату. Маю постійну незручність з виводом зп з Привату. А яким чином виводите? А яким чином виводите?

50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM

50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки! MASolomko

Повідомлень: 2219 З нами з: 08.03.18 Подякував: 182 раз. Подякували: 302 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 07:35 MASolomko написав: Striker написав: Маю постійну незручність з виводом зп з Привату. Маю постійну незручність з виводом зп з Привату. А яким чином виводите? А яким чином виводите?

Часть аванса идёт на оплаты частями (все подогнаны на конец месяца под аванс), остальную часть снимаю и сразу запихиваю в iBox на Моно. ЗП отправляю СЭПом, т.е. деньги зачислятся на следующий раб. день, % начинают капать ещё через день. Если же ЗП выпадает на пятницу или перед праздниками, то приходится снимать в этот день всю пачку и запихивать в iBox. Часть аванса идёт на оплаты частями (все подогнаны на конец месяца под аванс), остальную часть снимаю и сразу запихиваю в iBox на Моно. ЗП отправляю СЭПом, т.е. деньги зачислятся на следующий раб. день, % начинают капать ещё через день. Если же ЗП выпадает на пятницу или перед праздниками, то приходится снимать в этот день всю пачку и запихивать в iBox. Striker

Повідомлень: 851 З нами з: 15.02.20 Подякував: 69 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 07:45 Re: Приватбанк Striker написав: ЗП отправляю СЭПом, т.е. деньги зачислятся на следующий раб. день, % начинают капать ещё через день. Если же ЗП выпадает на пятницу или перед праздниками, то приходится снимать в этот день всю пачку и запихивать в iBox. ЗП отправляю СЭПом, т.е. деньги зачислятся на следующий раб. день, % начинают капать ещё через день. Если же ЗП выпадает на пятницу или перед праздниками, то приходится снимать в этот день всю пачку и запихивать в iBox.

С Привата в А-Банк СЭП приходит в тот же рабочий день и в свою очередь с А-Банка на monobank тоже приходит в тот же рабочий день. С Привата в А-Банк СЭП приходит в тот же рабочий день и в свою очередь с А-Банка на monobank тоже приходит в тот же рабочий день. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, 10% на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, 10/12/15% на остаток )

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, 5% на остаток ) ingtrans

Повідомлень: 1385 З нами з: 31.07.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 156 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 09:47 Striker написав: Alien написав: Kalgan написав: Интересно, для клиентов что то изменилось ? или СЕП как уходил на след. рабочий день, так и останется ? Интересно, для клиентов что то изменилось ? или СЕП как уходил на след. рабочий день, так и останется ?

Так а який резон для #зеленелайно щось змінювати? Думаєте, що відправлення наступного дня мало якусь технічну причину? Вони і раніше могли перераховувати кошти для фізиків "день-у-день", як колись, або як це роблять для юриків. Просто по фізикам зараз це можливість для банку ще один банківський день покористатись грішми клієнта, то чому вони мають відмовитись від даної можливості з введенням 23/7? Так а який резон для #зеленелайно щось змінювати? Думаєте, що відправлення наступного дня мало якусь технічну причину? Вони і раніше могли перераховувати кошти для фізиків "день-у-день", як колись, або як це роблять для юриків. Просто по фізикам зараз це можливість для банку ще один банківський день покористатись грішми клієнта, то чому вони мають відмовитись від даної можливості з введенням 23/7?

А який тоді сенс анонсувати 23/7, якщо нічого не змінилося? Маю постійну незручність з виводом зп з Привату. А який тоді сенс анонсувати 23/7, якщо нічого не змінилося? Маю постійну незручність з виводом зп з Привату.

Як то який сенс? Анонс робився тим кого він стосувався - тобто тим клієнтам яким СЕП відправляється день-у-день. Ви до таких належите? Ні? Але при цьому продовжуєте переказувати свою зп у #зеленелайно? То значить вас і так усе влаштовує. А #зеленелайно і подавно. То навіщо #зеленелайно має щось міняти для таких клієнтів як ви? Думаю міняти щось треба саме вам. Для початку банк для перерахування зп. І чим скоріше тим краще. Як то який сенс? Анонс робився тим кого він стосувався - тобто тим клієнтам яким СЕП відправляється день-у-день. Ви до таких належите? Ні? Але при цьому продовжуєте переказувати свою зп у #зеленелайно? То значить вас і так усе влаштовує. А #зеленелайно і подавно. То навіщо #зеленелайно має щось міняти для таких клієнтів як ви? Думаю міняти щось треба саме вам. Для початку банк для перерахування зп. І чим скоріше тим краще. 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 424 З нами з: 12.01.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 10:06 Re: Приватбанк Alien написав: То значить вас і так усе влаштовує. То значить вас і так усе влаштовує.

Вы, наверное, не поверите, но многих вполне устраивает. Меня в том числе. Где-то выше уже писал, что за все мои как минимум 16 лет в ПБ, в том числе более 12 лет и как ФОП, могу вспомнить только один косяк банка и тот устранили с минимальным моим участием. Вы, наверное, не поверите, но многих вполне устраивает. Меня в том числе. Где-то выше уже писал, что за все мои как минимум 16 лет в ПБ, в том числе более 12 лет и как ФОП, могу вспомнить только один косяк банка и тот устранили с минимальным моим участием. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, 10% на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, 10/12/15% на остаток )

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, 5% на остаток ) ingtrans

Повідомлень: 1385 З нами з: 31.07.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 11:15 ingtrans написав: Alien написав: То значить вас і так усе влаштовує. То значить вас і так усе влаштовує.

Вы, наверное, не поверите, но многих вполне устраивает. Меня в том числе. Где-то выше уже писал, что за все мои как минимум 16 лет в ПБ, в том числе более 12 лет и как ФОП, могу вспомнить только один косяк банка и тот устранили с минимальным моим участием. Вы, наверное, не поверите, но многих вполне устраивает. Меня в том числе. Где-то выше уже писал, что за все мои как минимум 16 лет в ПБ, в том числе более 12 лет и как ФОП, могу вспомнить только один косяк банка и тот устранили с минимальным моим участием.

Ну чому ж не повірю - дуже вірю. Поряд багацько людей, що вважають #зеленелайно вершиною банківського мистецтва. А сам банк можна визнати за багатьма критеріями як вельми "хороший". Але знаєте приказку: "Хороше - злісний ворог кращого"? Можна звичайно задовольнятися послугами #зеленелайно - наприклад тими ж депозитами, які він пропонує по низьким ставкам. Якщо не цікавить процентний дохід. І депозит повернуть вам вчасно виплативши мізерні відсотки. А можна віднести ті ж доллари до іншого державного банку - наприклад Укрексіму - бо там відсотки смачніші і отримати додатковий профіт. І якщо розібрати "по кісточкам" - то по суті можна знайти по більшості із тих послуг, що пропонує #зеленелайно кращі умови в БСУ. Якщо його клієнти цього не шукають - за будь яких причин: лінощі, відсутність знань, гарні стосунки с конкретним працівником, багаторічний позитивний досвід співпраці з банком та ін., то значить їх усе влаштовує - і низькі відсотки по депо, и платний вихід з картки по р2р, і віправка СЕП для фізиків наступного робочого дня і ще багацько дрібних хитрощів від #зеленелайно, на яких він заробляє, а клієнти відповідно можуть втратити (якщо не знайдуть як обійти те що можна обійти). Тому я цілком і повністю вірю в те, що #зеленелайно може влаштовувати велику кількість своїх клієнтів. Ну кого не влаштовує - шукають кращого. Особисто я це рекомендую тим клієнтам, що мають потреби в послугах трохи вищої якості і нижчої вартості ніж в #зеленелайно. А знайти можна. Дорогу здолає той, хто йде . Ну чому ж не повірю - дуже вірю. Поряд багацько людей, що вважають #зеленелайно вершиною банківського мистецтва. А сам банк можна визнати за багатьма критеріями як вельми "хороший". Але знаєте приказку: "Хороше - злісний ворог кращого"? Можна звичайно задовольнятися послугами #зеленелайно - наприклад тими ж депозитами, які він пропонує по низьким ставкам. Якщо не цікавить процентний дохід. І депозит повернуть вам вчасно виплативши мізерні відсотки. А можна віднести ті ж доллари до іншого державного банку - наприклад Укрексіму - бо там відсотки смачніші і отримати додатковий профіт. І якщо розібрати "по кісточкам" - то по суті можна знайти по більшості із тих послуг, що пропонує #зеленелайно кращі умови в БСУ. Якщо його клієнти цього не шукають - за будь яких причин: лінощі, відсутність знань, гарні стосунки с конкретним працівником, багаторічний позитивний досвід співпраці з банком та ін., то значить їх усе влаштовує - і низькі відсотки по депо, и платний вихід з картки по р2р, і віправка СЕП для фізиків наступного робочого дня і ще багацько дрібних хитрощів від #зеленелайно, на яких він заробляє, а клієнти відповідно можуть втратити (якщо не знайдуть як обійти те що можна обійти). Тому я цілком і повністю вірю в те, що #зеленелайно може влаштовувати велику кількість своїх клієнтів. Ну кого не влаштовує - шукають кращого. Особисто я це рекомендую тим клієнтам, що мають потреби в послугах трохи вищої якості і нижчої вартості ніж в #зеленелайно. А знайти можна. Дорогу здолає той, хто йде 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 424 З нами з: 12.01.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 102 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 8640864186428643 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням greenozon, omb, Pater, Sergion, smitht,

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Adast vitaliy1111 і 1 гістьМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор