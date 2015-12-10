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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8641864286438644 Додано: Сер 05 сер, 2020 12:05 Re: Приватбанк Vorlon написав: Причины были и не раз озвучивались: Причины были и не раз озвучивались:

Опять же, все эти 1-4, разве что за исключением 3, который достаточно специфичный случай, в разных комбинациях и со своими наработками есть и в других банках. Опять же, все эти 1-4, разве что за исключением 3, который достаточно специфичный случай, в разных комбинациях и со своими наработками есть и в других банках. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, 10% на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, 10/12/15% на остаток )

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Повідомлень: 1387 З нами з: 31.07.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 156 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 13:08 Re: Приватбанк ingtrans написав: а "лайно" почему-то только "зелене" а "лайно" почему-то только "зелене"

Я перепрошую, "хештег зеленелайно" був придуманий на цьому форумі не мною. І "нагородили" ним банк за його цілком не адекватну поведінку у конкретній ситуації (якщо цікаво - скористайтесь пошуком - думаю без проблем знайдете про що мова). Ну а я цей хештег просто використовую, бо вважаю його достатньо влучним. Як кажуть "нічого особистого - лише справа" .

З іншого боку не маю на меті нікого переконати облишити цей банк. Тим більше якщо вас усе влаштовує. Я не ФОП і ніколи ним не був тому не маючи вашого досвіду нічого не можу сказати з цього приводу. Втім як просто фізична особа - я був та є клієнтом кількох десятків банків тому маю з чим порівнювати різні банки, дивлячись зі свого курника. І порівняння на користь привату у мене просто не виходить. А % ставки були просто приведені як набільш наглядний приклад, що є на поверхні. Особисто мене не влаштовує в банку багато різших моментів, тому вимушено використовую його виключно для тразитних цілей (на жаль фінансова грамотність дуже багатьох наших співгромадян обмежена лише наявністю уні та КДВ + умінням скористатись зеленими банкоматом для отримання та терміналом для поповнення готівки). Я перепрошую, "хештег зеленелайно" був придуманий на цьому форумі не мною. І "нагородили" ним банк за його цілком не адекватну поведінку у конкретній ситуації (якщо цікаво - скористайтесь пошуком - думаю без проблем знайдете про що мова). Ну а я цей хештег просто використовую, бо вважаю його достатньо влучним. Як кажуть "нічого особистого - лише справа"З іншого боку не маю на меті нікого переконати облишити цей банк. Тим більше якщо вас усе влаштовує. Я не ФОП і ніколи ним не був тому не маючи вашого досвіду нічого не можу сказати з цього приводу. Втім як просто фізична особа - я був та є клієнтом кількох десятків банків тому маю з чим порівнювати різні банки, дивлячись зі свого курника. І порівняння на користь привату у мене просто не виходить. А % ставки були просто приведені як набільш наглядний приклад, що є на поверхні. Особисто мене не влаштовує в банку багато різших моментів, тому вимушено використовую його виключно для тразитних цілей (на жаль фінансова грамотність дуже багатьох наших співгромадян обмежена лише наявністю уні та КДВ + умінням скористатись зеленими банкоматом для отримання та терміналом для поповнення готівки). 100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo Alien Повідомлень: 425 З нами з: 12.01.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8641864286438644 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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